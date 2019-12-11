Пермь, , 09:59 — REGNUM В Перми планируют подвергнуть реставрации фасады двух зданий, которые являются объектами культурного наследия — «Дома купца Грибушина с оградой и воротами» по ул. Ленина, 13а и здания церкви Св. Марии Магдалины по ул. Ленина, 11, сообщает деловое издание Business Class.

Объявлен конкурс с ограниченным участием. Заказчиком является Федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.

Согласно техзаданию, ремонтно-реставрационные работы подрядчик должен провести до конца октября 2020 года. Цена лота по реставрации дома купца Грибушина составляет около 17 млн рублей. Здесь кроме фасада необходимо привести в порядок фундамент. Цена лота по реставрации второго объекта культурного наследия — 11,5 млн рублей.