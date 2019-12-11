Иваново, , 09:50 — REGNUM Компания Dairymaster (Ирландия) намерена открыть в Ивановской области производство технологичного оборудования для агропромышленного комплекса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Речь идёт о выпуске оборудования для доильных залов по типу «карусель»

»Это сельскохозяйственное машиностроение. Они намерены эксклюзивно именно на территории Ивановской области организовать производство такого оборудования», — отметил 10 декабря на встрече с жителями области губернатор Станислав Воскресенский.

Детали проекта будут известны после встречи руководства региона с представителями компании, намеченной на ближайшее время.

Компания Dairymaster входит в число мировых лидеров по производству оборудования для доильных ферм.