Минимум 50 тысяч рублей в месяц должен получать работающий человек в России. Так посчитали 35% респондентов, опрошенных в рамках исследования Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты

Насколько желаемая справедливая зарплата отличается от реальной в регионах России, читайте в трансляции ИА REGNUM.