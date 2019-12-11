Врачам Забайкалья сообщили, что они получают более 60 тыс. рублей
Любопытную статистику о росте заработной платы врачей обнародовали в Забайкалье. Если верить данным из ноябрьского отчёта, то этот рост составил 200 рублей. А в среднем данная категория работников получает теперь 68,3 тысячи рублей. Сами медики не верят.
«Статистикой сыт не будешь»: как повысить доходы граждан России
Чтобы добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян (заявление российского президента Владимира Путина 20 ноября 2019 года), нужно перестать «топтаться на месте», считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.
Глава Забайкалья знает секрет повышения заработных плат
Создание новых рабочих мест и повышение заработной платы губернатор Забайкальского края Александр Осипов считает одной из важнейших задач правительства региона.
Жители России назвали минимальный размер справедливой зарплаты
Согласно результатам исследования Общественной палаты РФ «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», 35% респондентов считают справедливой зарплату минимум в 50 тысяч рублей. Чуть меньше (31%) жителей России считают справедливой зарплату в 40−50 тысяч рублей, еще 20% оценили минимум в 30−40 тысяч рублей, и 10% назвали сумму в 21−30 тысяч рублей.
Работникам в Туве задолжали по-крупному
По ситуации на первое декабря четыре организации в Туве задолжали своим работникам более 8,6 млн рублей. Среди них выделяются управляющая компания «Ангарский» с 3,7 млн долгов и «Енисейская» птицефабрика (3,4 млн). В компании «Овюрский ДРСУЧ» и МУП «Кызылгортранс» задолжали работникам соответственно 957 и 563 тыс. рублей.
Жители Хабаровского края считают, что стали жить хуже в 2019 году
Возмущение жителей Хабаровска вызвали опубликованные данные о том, что средняя зарплата в городе составляет 53 тыс. рублей. Но в социальных сетях появились сотни комментариев о том, что о такой зарплате люди только мечтают.