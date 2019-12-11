Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбургской области ООО «Орский вагонный завод» практически полностью рассчиталось с работниками. До конца года долг по зарплате будет погашен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Объем задолженности по зарплате в октябре составлял 15,3 млн рублей. Сейчас он снижен до 54 тыс. рублей. В ближайшее время будет погашен полностью.

Напомним, в 2017 году завод признан банкротом. На его базе начало работать новое предприятие — ООО «ВТК Орск». В сентябре 2019 года активы предприятия приобрело ООО «Новая вагоноремонтная компания».

По данным минтруда региона, на 1 ноября 2019 года задолженность по зарплате завода-банкрота перед 253 работниками составляла 4 млн 581 тыс. рублей.

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