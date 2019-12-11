Москва, , 09:47 — REGNUM Китайская автокомпания Haval приступила к продажам «спортивной» версии кроссовера H6 GT. Об этом сообщается на сайте Pnzdrive.

Авто выполнено в стильном дизайне. Чёрным цветом окрашен кузов. Кроме того, на нем появились дополнительные хромированные элементы.

Новинка является топовой версией бестселлера марки на рынке Китая.

От базовой версии дизайн экстерьера новой модели отличается акцентом на черный цвет. Здесь можно отметить дополнительную тонировку и много черного цвета на декоративных деталях. Этот же цвет имеется на колёсных дисках на 18 дюймов из лёгкого сплава.

В качестве силового агрегата у H6 GT установлен 224-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 2 л. Двигатель агрегатируется с 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 с.

Стоимость базовой комплектации Haval H6 GT начинается от 139 900 юаней (около 1,3 млн рублей).

Напомним, по итогам ноября 2019 года самой продаваемой моделью бренда Haval в РФ стал среднеразмерный кроссовер Haval H6. За отчётный период продажи этого авто составили 550 единиц.

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