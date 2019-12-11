Иркутск, , 09:42 — REGNUM Сложное финансовое положение вынудило владельцев Иркутской зоогалери выставить на продажу двух каймановых черепах. Как сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на владелица зоопарка Людмилу Ивушкину, деньги (порядка 50 тысяч рублей) нужны, чтобы заплатить по счетам за электроэнергию: за октябрь и ноябрь за свет заплатили с помощью кредитной карты.

По её словам, таких животных обычно покупают для выставок или зоопарков. Оставить дома такую черепаху не получится, «кайманы» вырастают очень большими и агрессивными.

Напомним, в ноябре 2019 г. сотрудники Иркутской зоогалереи эвакуировали 30 животных из закрывшегося передвижного зоопарка в посёлке Чунский Иркутской области. В числе животных, которых увезли из зоопарка, — крупный крокодил, обезьяна, павлин, коршун, черепахи, рептилии.