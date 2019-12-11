Кызыл, , 09:39 — REGNUM В прокуратуре Тувы обсудили ситуацию, сложившуюся с задолженностью по зарплатам в республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на первое декабря четыре организации задолжали своим работникам более 8,6 млн рублей.

Среди них выделяются управляющая компания «Ангарский» с 3,7 млн долгов и «Енисейская» птицефабрика (3,4 млн). В компании «Овюрский ДРСУЧ» и МУП «Кызылгортранс» задолжали работникам соответственно 957 и 563 тыс. рублей.

В ноябре муниципальные предприятия Кызыла имели задолженность в сумме более 6 млн рублей.

«В целях недопущения нарушения конституционных прав граждан на получение вознаграждения за труд первым заместителем прокурора республики Сергеем Дябкиным объявлено предостережение мэру г. Кызыла», — сообщили в надзорном органе.

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