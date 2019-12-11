Москва, 11 декабря 2019, 09:33 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Путин знает, что нужно сделать для доступности региональных авиаперевозок
Главная тема для обсуждения — развитие региональных авиаперевозок.
Доложат о состоянии авиаперевозок в России глава Минтранса Евгений Дитрих и замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании в сентябре 2019 года на 7,9% увеличили авиаперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Подробнее: Рост авиаперевозок в России в сентябре 2019 года составил 8%