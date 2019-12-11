Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновской области буду введены особые меры поддержки для социального бизнеса — в частности, в образовательной и спортивной сферах. Условия работы частных учреждений будут выравнены с государственными организациями. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в своём инвестиционном послании, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Говоря об бюджетной инвестиционной поддержке, глава региона подчеркнул, что «отдельные меры поддержки» будут введены «для социального бизнеса». По его словам, необходимо, чтобы «частный бизнес приходил в дошкольное и музыкальное образование, спортшколы, чтобы формировалась конкуренция и у родителей были условия для выбора».

«Пойдём по пути выравнивания условий их работы с государственными образовательными учреждениями. Для детских дошкольных учреждений наряду с образовательной услугой (законодательство даёт нам такую возможность) будем компенсировать из регионального бюджета присмотр и уход за детьми. Негосударственным школам искусств, спортивным школам будем выделять бесплатно землю для строительства учреждений, помогать с инженерной инфраструктурой или компенсировать расходы на арендную плату», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют нарастить инвестиционные вложения за счёт внедрения новых механизмов. В их числе — разработка в 2020 году индивидуального плана инвестиционного развития до 2024 года. Будут установлены цели для каждой отрасли экономики, ключевые показатели по работе с инвесторами будут установлены для всех министерств.

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