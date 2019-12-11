Тбилиси, , 09:20 — REGNUM В Национальном парке Алгети в Грузии через каньон Дашбаши планируется построить стеклянный мост и инфраструктуру для экотуризма. Об этом сообщает 9 декабря Первый канал Грузинского телевидения.

Сообщается, что над проектом работает израильская фирма Kass Land. Стоимость моста оценивается в $15 млн, а вся инфраструктура обойдется в $45 млн. В середине моста запроектирован подвесной бар в форме бриллианта со стеклянным полом и стенами.

Завершить строительство моста планируется уже в августе 2020 года. Считается, что проект позволит увеличить поток туристов до 2 млн в год.

Как передавало ИА REGNUM, в мае стеклянный мост был открыт в Киеве мэром города Виталием Кличко. Вскоре на сооружении стали появляться трещины, а также другие признаки разрушения.