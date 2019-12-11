Сеул, , 09:17 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 декабря составил $12,9 млрд, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, среднедневной экспорт также увеличился на 0,5%. Экспорт автомобилей вырос на 10,9%, устройств беспроводной связи — на 18%, автозапчастей — на 21,8%, однако экспорт полупроводников сократился на 23,4%, нефтепродуктов — на 9,9%, устройств с жидкокристалическими экранами — на 52,1%.

Экспорт в Китай вырос на 6,1%, в США — на 3,2%, в страны Евросоюза — на 21,8%, во Вьетнам — на 2,9%, в страны Ближнего Востока — на 102,4%, однако экспорт в Японию, напротив, сократился на на 7,2%, в Сингапур — на 7,2%.

Импорт в первые десять дней также увеличился на 8%, до $14,3 млрд.

В частности, импорт сырой нефти увеличился на 29,9%, нефтепродуктов — на 43,2%, точных инструментов — на 12,3%, однако импорт газа сократился на 6,8%, автомобилей — на 22%.