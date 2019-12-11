Воронеж, , 09:03 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы Воронежской области возглавил Николай Приставка, новый руководитель регионального ведомства был представлен губернатору Александру Гусеву 10 декабря, сообщили в пресс-центре облправительства.

В ходе встречи губернатор отметил, что между налоговым ведомством и правительством выстроены благоприятные рабочие отношения. В качестве положительного примера работы он привёл, в частности, отлаженную работу по взысканию недоимки.

«Анализ со стороны управления и наших исполнительных органов власти и местного самоуправления показывает, что система действующая. Просьба — продолжать совместно работать», — сказал Гусев.

Новый руководитель УФНС заверил, что никаких радикальных мер, в том числе в отношении кадрового состава, не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Николая Приставки на посту главы воронежского УФНС Игорь Понкратов уволился осенью 2019 года. Он проработал около двух лет, до этого занимал пост руководителя Белгородского УФНС. До этого воронежское налоговое ведомство на протяжении 11 лет возглавлял Сергей Дуканов.

Новый руководитель УФНС Воронежской области Николай Приставка ранее возглавлял подразделение ФНС в Севастополе.