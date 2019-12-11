Амстердам, , 08:59 — REGNUM 18 декабря по всей Голландии пройдут новые протестные акции фермеров, направленные против мер правительства по снижению загрязненности воздуха. Где именно будут проходит акции, пока неизвестно, поскольку инициативная группа Farmers Defence Force (FDF) отказывается сообщать подробности.

В день протеста фермеры намерены с 7 утра двинутся на тракторах, грузовиках и «всём большом» к местам проведения акций. В каждый провинции, по словам представителя FDF будет несколько мест, где будут проводится манифестации. Ожидается, что в каждой провинции в манифестациях примет участие по меньшей мере 1.000 фермеров.

Представители строительного сектора также намерены присоединиться к новым фермерским протестам.

Представитель FDF отказался подтвердить слухи, будто фермеры намереваются блокировать тракторами подъезды к оптовым базам супермаркетов, но признал, что инициативная группа рассматривает такую возможность.

Места проведения манифестаций станут известны лишь 18 декабря, в 6 часов утра. В принципе протестные акции должны продлиться один день, но в FDF не исключают, что они могут быть продлены.

Фермеры считают, что переговоры с министром сельского хозяйства Карола Схаутен не привели к результатам, и надеются с помощью новых акций усилить давление на властей.