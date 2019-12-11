Берлин, , 08:57 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил продажи кроссовера Volkswagen Tharu Plus. Об этом сообщается на сайте FineAuto.

Модель Tharu Plus отличается от базовой модели небольшими дизайнерскими доработками и более широким набором опций.

Новинка «обута» в легкосплавные колёсные диски на 17 дюймов. Они исполнены в специальном дизайне. Кроме того, авто имеет дополнительные молдинги из хрома на кузове.

В автомобиле имеется информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем размером 8 дюймов. Сам салон имеет комбинированную отделку.

В движение машину приводит мотор TSI мощностью 150 «лошадей» и рабочим объёмом 1,4 л. Также в линейке моторов имеется 180-сильный агрегат объёмом 2 л. В качестве трансмиссии у автомобиля 6-скоростная «механика» либо «робот» DGS7. Привод у авто полный.

В Китае цена Tharu Plus начинается от 189,8 тыс. до 209,8 тыс. юаней (порядка 1,7 — 1,9 млн рублей).

Напомним, компания Volkswagen со своими партнерами планирует инвестировать в 2020 году более 4 млрд евро в экономику Китая. Часть средств (40%) будет направлена на развитие автомобилей с электродвигателем.

Читайте также: Volkswagen дал старт продажам Golf нового поколения