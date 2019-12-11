Сеул, 11 декабря 2019, 08:43 — REGNUM Национальное собрание Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального собрания.
По их словам, в голосовании приняли участие 162 депутата, из которых 156 человек поддержали план бюджета, трое — проголосовали против, ещё трое воздержались от ответа.
Известно, что в бюджет на 2020 год заложены расходы в размере 512,3 трлн вон (~$429,5 млрд), что немного меньше первоначального предложения правительства.
Тем не менее, бюджет на следующий год был увеличен на 9,1%.
Отмечается, что бюджет был урезан в таких секторах как здравоохранение и социально обеспечение, промышленность, энергетика. Тем не менее больше средств будет выделено на образование, экологию, исследования и разработки.
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