Сеул, , 08:43 — REGNUM Национальное собрание Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального собрания.

По их словам, в голосовании приняли участие 162 депутата, из которых 156 человек поддержали план бюджета, трое — проголосовали против, ещё трое воздержались от ответа.

Известно, что в бюджет на 2020 год заложены расходы в размере 512,3 трлн вон (~$429,5 млрд), что немного меньше первоначального предложения правительства.

Тем не менее, бюджет на следующий год был увеличен на 9,1%.

Отмечается, что бюджет был урезан в таких секторах как здравоохранение и социально обеспечение, промышленность, энергетика. Тем не менее больше средств будет выделено на образование, экологию, исследования и разработки.

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