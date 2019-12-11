Тбилиси, , 08:38 — REGNUM Проект госбюджета Грузии на 2020-й год был принят депутатами парламента 10 декабря. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, 83 народных избранника проголосовали за его принятие и только один был против.

Сообщается, что в проекте бюджета заложен темп роста ВВП в размере 4,5% (3,5% в прошлогоднем бюджете), а его общий объем запланирован в размере 53,1 млрд лари (около $18,4 млрд по курсу). Доходы запланированы в размере 14,4 млрд лари (около $5 млрд по курсу), что на 4 млрд лари больше, чем в прошлом году.

Планируемая инфляция осталась на уровне 3%. Несмотря на значительный рост доходной части, проект бюджета в 2020 году предполагается принять с дефицитом в размере 2,4%.

Стоит отметить, в бюджете на 2019 год был заложен профицит в размере 1,9%.