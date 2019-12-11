Москва, , 08:29 — REGNUM В московский арбитраж поступил иск от Министерства промышленности и торговли России к АО «Камов», которое входит в группу «Вертолёты России». Сумма претензий к конструкторскому бюро, работающему в сфере проектирования вертолётов с 1948 года, составляет почти 42 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление министерством подано 6 декабря 2019 года. Сумма претензий — 41 883 573,76 рубля. Подробности пока неизвестны.

Напомним, ответчик работает как конструкторское бюро с октября 1948 года. Несколько раз у предприятия менялось название, а с 2008 года оно входит в холдинг «Вертолёты России». Компания спроектировала первый отечественный боевой вертолёт Ка-25, предназначенный для уничтожения вражеских подводных лодок. Ответчик является исполнителем по гособоронзаказу. В частности, им был построен по заказу Минобороны РФ армейский скоростной вертолёт Ка-60. Он может перевезти сразу 12 полностью экипированных десантников.

Ранее сообщалось, что «Камов» ведёт разработку скоростного вертолёта для Минпромторга.