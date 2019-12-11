Сан-Франциско, США, , 08:28 — REGNUM Филиал национального холдинга «Байтерек» АО QazTech Ventures войдет в «V Глобальный фонд», который, в свою очередь, входит в американский венчурный фонд 500 Startups, сообщили в пресс-службе АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Соответствующее соглашение было подписано 10 декабря в Сан-Франциско в рамках визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в США. Документ подписали глава казахстанского фонда Жандос Шаймарданов и генеральный партнер 500 Startups Тим Чае.

Планируется, что в рамках соглашения на финансирование казахстанских стартап-проектов будет выделено $10 млн. Кроме того, руководство 500 Startups заинтересовано в создании отдельного тематического фонда для работы с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в рамках визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в США представители компании Tyson Foods и правительства республики подписали соглашение о строительстве мясоперерабатывающего комплекса.

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