Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Уральский регион в течение 2019 года импортировано более четырёх тонн детских игрушек на общую сумму свыше 18 млн долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Большинство оформленных таможенниками изделий, а это более трёх тысяч тонн, поступило из Китайской Народной Республики. Из стран ближнего зарубежья лидером по поставкам детских игрушек стал Казахстан (769 тонн).

Отметим, что предприятия свердловской области в течение 2019 года оформили на таможне 62 тонны игрушек. Общая стоимость экспортных поставок составила свыше 600 тыс. долларов США. В основном поставки данных изделий осуществлялись в Казахстан и союзную Белоруссию.

Как уточнил заместитель начальника Уральского таможенного управления Дмитрий Перфилов, большинство поставок игрушек осуществляется к новогодним праздникам. При этом таможенное оформление происходит заранее — весной или летом.