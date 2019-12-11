Кировград, Свердловская область, , 07:50 — REGNUM Контракт с предприятием на пошив бронежилетов заключила Кировградская воспитательная колония для несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Также администрация воспитательной колонии планирует заключение контракта на пошив большого количества бронежилетов на весь 2020 год. На производственном участке, где осуществляется пошив, трудятся 32 воспитанника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в исправительных учреждениях Свердловской области увеличилось количество осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду. Также увеличились суммы выплат осуждёнными по искам потерпевших.

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