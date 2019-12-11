Краснокамск, Пермский край, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска. Стоимость реализации проекта — примерно 190 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, еще 180 млн рублей выделяется на замену ветхих водопроводных труб в Краснокамске.

Новый водопровод должны ввести в строй в конце 2020 года, а в 2022 году планируется завершить замену ветхих труб на территории муниципалитета.

Строительство ведется в Кировском районе Перми, откуда ветку будут прокладывать в Краснокамск. Новая сеть позволит обеспечить 57 тысяч жителей Краснокамска качественной водопроводной водой. Подрядчику предстоит обустроить примерно четыре километра системы водоснабжения.

До 2024 года Прикамье в рамках федерального проекта «Чистая вода» получит 2 млрд рублей на улучшение системы централизованного водоснабжения в муниципальных образованиях.

Добавим, что, согласно национальному проекту «Экология», к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения должно быть обеспечено 99% городского населения России.