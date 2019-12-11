Пекин, , 07:40 — REGNUM Китайская железнодорожная сеть демонстрировала устойчивый рост грузовых перевозок за первые 11 месяцев 2019 года, сообщили в China State Railway Group Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

Китайские государственные железные дороги обеспечили перевозку 3,12 млрд тонн груза за прошедшие 11 месяцев, что на 6,8% выше в годовом исчислении. За указанный период средние дневное количество груженых поездов выросло на 10,8% до почти 167,7 тыс. штук. По данным компании, в 2018 и 2019 годах совокупный прирост грузоперевозок составил 500 млн тонн.

Отметим, что Китай планирует увеличить общий объем перевозимых железной дорогой грузов на 30% от уровня 2017 года, то есть до почти 4,8 млрд тонн уже к 2020 году. Для этого разработан и утвержден специальный трехлетний план.