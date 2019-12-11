Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Правительственная комиссия утвердила проект строительства нового терминала в аэропорту «Елизово» на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заседание комиссии прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Новый терминал «Елизово» рассчитан на 1 млн пассажиров в год, его площадь составит 44 тыс. кв. метров. Объём частных инвестиций при реализации проекта составит 12,6 млрд рублей. Помимо здания терминала, проект включает также гостиницу на 120 номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия одобрила инвестпроект по строительству второй очереди терминала аэропорта «Хабаровск». Первая очередь, терминал внутренних авиалиний, была введена в эксплуатацию осенью 2019 года, первых пассажиров терминал принял 15 октября.