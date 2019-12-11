Хабаровск, , 07:30 — REGNUM Комиссия правительства РФ одобрила проект строительства второй очереди аэропорта Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заседание комиссии прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова.

«Мы сегодня утвердили параметры реализации инвестиционных проектов по строительству аэропортовой инфраструктуры, аэропортовых комплексов», — сказал вице-премьер.

Второй этап строительства международного аэропорта Хабаровска предполагает возведение нового терминала площадью 19,3 тыс. кв. метров. Два терминала — уже построенный и тот, который планируется построить, образуют единый комплекс.

Стоимость проекта — 3,6 млрд рублей, пропускная способность терминала составит 700 человек в пиковые часы. Сдать терминал в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, новый терминал (первая очередь) в аэропорту Хабаровска принял первых пассажиров 15 октября 2019 года.