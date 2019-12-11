Пекин, , 07:16 — REGNUM Индекс производственных цен (PPI) в Китае, который измеряет цену на товары на заводе, упал в ноябре на 1,4% в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

В октябре этот показатель составил 1,6%. В сравнении с октябрем PPI упал на 0,1% против роста на 0,1% в октябре к сентябрю. За первые одиннадцать месяцев года в среднем PPI сокращался на 0,3% относительно аналогичного периода годом ранее. Фабричные цены на средства производства упали на 2,5% в годовом исчислении в ноябре против 2,6% сокращения в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в Китае взлетел на 4,5% в годовом исчислении в ноябре, что является рекордным для 2019 года.

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