Пекин, , 07:06 — REGNUM Индекс потребительских цен (CPI) в Китае, являющийся главным мерилом инфляции, вырос в ноябре 2019 года на 4,5% в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

В октябре данный показатель составил 3,8%, а ноябрьские показатели стали самыми высокими за весь год. Цены на продукты питания выросли на 19,1% в годовом исчислении против 15,5% роста в октябре. Непродуктовые цены прибавили 1%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в октябре.

Цена на свинину взлетела на 110,2% в годовом исчислении, в то время как цены на овощи увеличились всего на 3,9% в годовом исчислении. CPI в городских и сельских районах страны вырос на 4,2% и 5,5% соответственно.

Отметим, что за первые 11 месяцев текущего года потребительские цены в среднем по Китаю выросли на 2,8% в годовом исчислении.