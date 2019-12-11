Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM В Свердловской области энергетики вышли с исками о процедуре банкротства в отношении 180 предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые задолжали в общей сложности более 950 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

«Компании-должники не имеют имущества и денег на счетах достаточных для погашения задолженности перед поставщиками. Что не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие руководства компаний», — уточнили в пресс-службе энергетической компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе совокупный долг управляющих компаний и ТСЖ перед энергетиками составляет более 3,4 млрд рублей. Ранее поставщики электроэнергии и тепла обратились в надзорные органы и в отношении трёх свердловских муниципальных предприятий ЖКХ идут прокурорские проверки.

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