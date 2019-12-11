Оренбург, , 06:35 — REGNUM В Оренбургской области губернатор назначил министром цифрового развития и связи Дениса Толпейкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Ранее (с 16 июля 2019 года) Толпейкин возглавлял департамент информационных технологий.

Главе нового министерства 34 года. Он опытный финансист, прошел трудовой путь от бухгалтера до руководителя крупного регионального банка.

Денис Толпейкин с отличием окончил Оренбургский государственный аграрный университет, получил аттестат аудитора после обучения в Финансовой академии при правительстве РФ, а также диплом АССА по международной финансовой отчетности.

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