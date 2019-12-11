Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Конгресс должен принять законопроект о соглашении о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA) до конца 2019 года, заявили в Белом доме. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента США Стефани Гришэм.

Гришэм подчеркнула важность договора для американской экономики и отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже договорился с представителями демократов в Палате представителей по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2019 в Мехико президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вице-премьер Канады Христя Фриланд, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подписали новое трехстороннее торговое соглашение (USMCA).

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