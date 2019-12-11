Петропавловск-Камчатский, , 06:43 — REGNUM Количество туристов, посетивших в 2019 году Камчатку на круизных морских лайнерах, выросло в 1,5 раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным краевого агентства по туризму, с начала 2019 года на Камчатку зашли 20 круизных судов, доставивших на полуостров, в общей сложности, 19,5 тыс. туристов.

При этом в 2018 году турпоток вырос в два раза, а число иностранных туристов, посетивших регион, составило 13 тыс. человек.

Всего же, с начала 2019 года, на Камчатке побывали 35 тыс. иностранных туристов — люди приезжают на самолётах, на морских судах. Камчатка влечёт жителей самых отдалённых уголков планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке зовёт индийских инвесторов строить гостиницы на Камчатке.