Петропавловск-Камчатский, , 06:38 — REGNUM В Нью-Дели завершились переговоры Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) во главе с гендиректором Леонидом Петуховым с руководством индийской компании «ITC Hotels». Крупного индийского инвестора зовут в гостиничный бизнес Дальнего Востока, в первую очередь — на Камчатку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«ITC Hotels» — один из крупных игроков в гостиничном бизнесе Индии. Мы предложили компании инвестировать в Дальний Восток. Сейчас в ДФО активно запускаются новые проекты по строительству гостиниц и развитию туризма. Одним из самых привлекательных мест для инвесторов может стать Камчатка», — сказал Леонид Петухов.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие туризма на Камчатке поддержано на самом высоком государственном уровне. Президент России Владимир Путин назвал полуостров «бриллиантом», подчеркнув, что в мире нет более красивого места.