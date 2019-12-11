Магадан, Магаданская область, , 06:26 — REGNUM Власти Магаданской области намерены взять заёмные средства у Сбербанка на погашение долгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колыма берёт две возобновляемые кредитные линии с лимитом 2 млрд рублей каждая. Первую Сбербанк предоставит на 912 дней за 350,9 млн рублей, вторую — на 726 дней за 279,3 млн рублей.

Кроме того, регион привлекает две невозобновляемые кредитные линии: с лимитом 1 млрд рублей на 1 217 дней за 236,5 млн рублей, и с лимитом 500 млн рублей, на тот же срок за 117,1 млн рублей.

Также и столица Колымы берёт два кредита: на 400 млн рублей, на 1 095 дней за 94,5 млн рублей и на 455 млн рублей (на 730 дней за 71,6 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Магаданской области за 9 месяцев 2019 года увеличился на 1 млрд рублей и составил 15,3 млрд рублей.