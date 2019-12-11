Красноярск, , 06:02 — REGNUM Ошибочные квитанции за услуги ЖКХ в Красноярске получили более 2000 жителей. Об этом 10 декабря сообщает муниципальная газета «Городские новости».

В Сибирской Генерирующей компании, обслуживающей жителей, произошедший сбой в расчётах долга за отопление, холодную и горячую воду объяснили проблемами, возникшими при переносе данных некоторых пользователей в новую программную систему.

Компания утверждает, что в настоящее время технические проблемы устранены и красноярцы получат исправленные квитанции после 23 декабря.

В случае обнаружения в платёжных документах ошибки можно обращаться в офис на улице Республики, 37 или по телефону 257−95−55.

Читайте также: Стали известны регионы, где тарифы ЖКХ вырастут больше всего в 2020 году