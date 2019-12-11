Хабаровск, , 04:48 — REGNUM Правительство Хабаровского края возьмёт ещё денег в кредит у Сбербанка для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Регион привлекает три невозобновляемые кредитные линии лимитом 1 млрд рублей каждая сроком на 545 дней. В ранее объявленном аукционе Сбербанк конкурировал с Альфа-банком, но по итогам аукциона контракт будет заключен со Сбербанком.

Отдать за пользование кредитом Хабаровскому краю придётся 109,6 млн рублей, при первоначальной стоимости 111,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно, что правительство Хабаровского края вновь берёт кредиты для погашения долгов и финансирования дефицита бюджета. На сайте госзакупок правительство края разместило 7 заявок по 175 млн рублей каждая. В итоге край позаимствовал 1 млрд 225 млн рублей.

По данным на март 2019 года, Хабаровский край вошёл в тройку регионов России с самым высоким дефицитом бюджета — 10,8%.

Регион никак не может вырваться из кредитной кабалы и вынужден идти на всё новые заимствования. У Хабаровского края самый большой госдолг среди субъектов ДФО — 52,1 млрд рублей. Львиную долю в нём занимают дорогие коммерческие кредиты, взятые у банков. Учитывая плачевное состояние экономики края, банкротства крупных предприятий и падение интереса инвесторов, вряд ли ситуация изменится в ближайшие годы.