Москва, , 03:54 — REGNUM ПАО «АФК «Система» существенно снизило участие в ПАО «Детский мир», в которое входят сеть «Детский мир», работающая в трёх странах, сеть товаров для животных «Зоозавр», сети магазинов ELC и ABC. АФК сообщило, что сократило долю до 33,38%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До этого «Система», основанная миллиардером из списка Forbes Владимиром Евтушенковым, имела право распоряжаться 384 486 044 голосами (52,02%) в ПАО «Детский мир», но снизила долю участия до 246 658 096 голосов (33,38%).

Помимо этого, в конце ноября 2019 года долю участия в группе нарастила компания «Кэпитал Групп Компани Инк» (The Capital Group Companies, Inc) из США через свои «дочерние» фирмы — с 2,24% до 5,012%. Одновременно с этим долю участия сократила компания с Кипра «FLOETTE HOLDINGS LIMITED» — с 7,015% до 4,5%.

Напомним, на 17 декабря 2019 года в «Детском мире» запланировано общее собрание акционеров. На нём участникам будут рекомендовать распределить чистую прибыль за январь-сентябрь 2019 года, выплатив дивиденды в размере 5,06 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов — более 3,739 млрд рублей.