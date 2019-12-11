Благовещенск, , 04:13 — REGNUM О привлечение средств для реализации национальных проектов рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, отчитываясь о проделанной за 2019 год работе перед общественностью региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году в Приамурье много внимания было уделено реализации национальных проектов. Их главная цель — повышение качества жизни людей и обеспечение роста региональной экономики. В 2019 году общий объём привлеченных средств по национальным проектам составил 7,36 млрд рублей.

«2019 год был для нас первым в работе по нацпроектам. Считаю, старт стал успешным. Первые результаты мы уже видим — новые дороги и детсады, новые возможности для бизнеса», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов, отчитываясь перед общественностью региона о проделанной работе, рассказал об основных достижениях в 2019 году в области.