Владивосток, , 03:34 — REGNUM Первые семьи Во Владивостоке получили кредиты на приобретение жилья в банке «ДОМ.РФ» по программе «дальневосточная ипотека», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ипотечные кредиты банка под 2% оформлены на приобретение строящегося жилья, новостройки будут сданы в эксплуатацию в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Средняя сумма кредитов составила 4,5 млн рублей. Средняя стоимость квартир — более 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, кредитные организации начали принимать заявления граждан, желающих получить кредит по ставке 2%, в рамках программы «дальневосточный гектар».