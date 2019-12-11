Москва, , 03:30 — REGNUM Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») сообщила о прекращении права косвенного распоряжения 100% акций украинского сотового оператора — «дочки» ПАО «МТС». В официальном сообщении уточняется, что речь идёт о 781 662 116 голосах в приватном акционерном обществе «ВФ Украина», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Событие наступило 3 декабря 2019 года.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания — 781 662 116 голосов (100%)», — отмечалось в сообщении ПАО.

Напомним, ранее ПАО «МТС» распоряжалось сотовым оператором Украины через две свои дочерние компании — Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) и Preludium B. V (Нидерланды). Ещё в ноябре 2019 года МТС сообщило о продаже 100% доли во второй компании OOO Telco Solutions and Investments, которая входит в телекоммуникационную компанию Азербайджана ООО Bakcell (международная группа NEQSOL Holding). Сумма сделки — 734 млн долларов США.

В свете данной сделки также планируется рекомендовать на внеочередном общем собрании акционеров, намеченном на 30 декабря 2019 года, выплатить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС на общую сумму 26,48 млрд рублей.