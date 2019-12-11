Москва, 11 декабря 2019, 03:30 — REGNUM Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») сообщила о прекращении права косвенного распоряжения 100% акций украинского сотового оператора — «дочки» ПАО «МТС». В официальном сообщении уточняется, что речь идёт о 781 662 116 голосах в приватном акционерном обществе «ВФ Украина», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Событие наступило 3 декабря 2019 года.
Напомним, ранее ПАО «МТС» распоряжалось сотовым оператором Украины через две свои дочерние компании — Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) и Preludium B. V (Нидерланды). Ещё в ноябре 2019 года МТС сообщило о продаже 100% доли во второй компании OOO Telco Solutions and Investments, которая входит в телекоммуникационную компанию Азербайджана ООО Bakcell (международная группа NEQSOL Holding). Сумма сделки — 734 млн долларов США.
В свете данной сделки также планируется рекомендовать на внеочередном общем собрании акционеров, намеченном на 30 декабря 2019 года, выплатить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС на общую сумму 26,48 млрд рублей.
Для справки: по итогам 2018 года чистая прибыль МТС в доле АФК была 3,4 млрд рублей с учётом созданного резерва. За этот период в целом было выплачено 52 млрд рублей дивидендов.