Благовещенск, , 03:43 — REGNUM Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по мнению Василий Орлова, такими событиями для Приамурья стали запуск газопровода «Сила Сибири», начало строительства второй очереди космодрома «Восточный» и Амурского газохимического комплекса, начало строительства канатной дороги через Амур и новой взлётно-посадочной полосы, завершение строительства трансграничного моста в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, мощная агломерация будет создана на границе России и Китая, основу которой составят города Благовещенск и Хэйхэ.