Кемерово, , 03:04 — REGNUM Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск Беловской транспортной прокуратуры и привлёк к административной ответственности ООО «Разрез Берёзовский». Компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей за нарушения при строительных работах. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К административной ответственности ООО привлекли по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, которая предусматривает санкции за строительство или реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на оное, если таковое необходимо. Подробности претензий прокурора неизвестны.

Компания также оспаривает шестью исками решения управления Росприроднадзора по привлечению к ответственности.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для добычи коксующегося угля в январе 2004 года в посёлке Калачево Прокопьевского района. Уставный капитал — более 115,98 млн рублей, директор — Андрей Исаев. Владелец — ЗАО «Стройсервис» (доля заложена Сбербанку).

Напомним, в угольной отрасли Кемеровской области — напряжённая ситуация. Стоимость угля просела, что негативно отразилось на компаниях-угледобытчиках. Сразу на ряде предприятий горняки заявили о невыплате зарплаты и забастовках. Одну из разорившихся шахт выставили на продажу единым лотом.

Угольная шахта на продажу, горняки на забастовку: Кузбасс лихорадит?