Якутск, , 01:57 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назвал лучшие практики по развитию гражданских инициатив. Среди них — движение по благоустройству населённых пунктов в рамках направления «Родные города и сёла» Года консолидации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства Якутии, в Год консолидации в регионе реализовано более 130 проектов, с участием 600 тыс. якутян. Их вклад в благоустройство населённых пунктов — 220 млн. рублей.

«В выборе проектов приняли участие 190 тыс. человек — практически каждый пятый житель республики. За год реализовано более 400 проектов — это новые скверы и места досуга, спортивные и детские площадки, освещение, водоснабжение и многое другое. Жители берут в свои руки обустройство родных сёл и городов, с чувством настоящих хозяев, и это едва ли не самое важное для решения всех, даже самых сложных задач», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Оренбурга вынесла главе города представление, где потребовала от градоначальника устранения выявленных нарушений в сфере муниципального благоустройства. Работы в срок не выполнены.