Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Объём внешней торговли России и США по итогам 2019 года может достигнуть $27 млрд, несмотря на санкции, заявил 10 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

По словам главы российского МИД, названная цифра будет означать, что при президенте США Дональде Трампе внешнеторговый оборот увеличится примерно на треть.

«Президент США по итогам этого года помог достичь уровня в $27 млрд, это почти на одну треть увеличение, и это означает новые рабочие места в обеих странах и рост прибыли производителей», — сказал Лавров.

Он добавил, что если придать торговому сотрудничеству дополнительные стимулы, то «результаты будут еще более взаимовыгодными». Отметим, что в 2017—2018 годах товарооборот между двумя странами также заметно рос.

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