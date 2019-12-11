Рига, , 00:12 — REGNUM Чтобы уменьшить негативное влияние санкций США, правительство Латвии готовится перенять в собственность порты Риги и Вентспилса, пишет портал LSM.

Соответствующие поправки к закону уже готовит Министерство Сообщений, об этом на пресс-конференции объявили глава кабинета Кришьянис Кариньш и профильный министр Талис Линкайтс. В ходе общения с журналистами латвийский премьер сказал, что в его распоряжении нет информации будет ли расширен санкционный список в отношении ещё каких-либо граждан Латвии. И что для него введённые санкции в отношении Лемберга были неожиданными, и он не связывает их с визитом в Вашингтон латвийских политиков.

Талис Линкайтс проинформировал, что аэропорт Рига вышел из попавшей под санкции Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, а государственное акционерное общество «Латвийская железная дорога» собирается это сделать. Правительству известно, что в данный момент времени Вентспилсский свободный порт лишён доступа к своим деньгам в банках. Но члены кабинета не в курсе — есть ли при этом возможность рассчитаться с сотрудниками. Попавший под санкции Айвар Лемберг уже приостановил свою работу в Правлении Свободного порта Вентспилса.