Рим, , 23:23 — REGNUM Работники итальянского завода Arcelor Mittal во вторник, 10 декабря, провели массовый митинг в Риме.

Сотрудники крупнейшего металлургического предприятия страны требуют, чтобы владелец предприятия исполнял взятые на себя обязательства (не останавливал деятельность предприятия и не увольнял рабочих).

Акции протеста продлятся в течении недели, сообщили в профсоюзе.

Правительство Италии в целом выступает на стороне рабочих, однако ему пока не удается добиться изменения позиции Arcelor Mittal, руководители которой ссылаются на неблагоприятную ситуацию на рынке и готовятся к сокращению деятельности своего предприятия либо к уходу из Италии.

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