Рим, , 23:16 — REGNUM Из проекта бюджета Италии на 2020 год изъят пункт о выделении средств авиакомпании «Алиталия», сообщают национальные СМИ во вторник, 10 декабря.

Ранее правительство предполагало в очередной раз выделить находящейся в предбанкротном состоянии компании кредит — на 400 млн евро, однако в бюджетном комитете парламента сочли это «нецелесообразным», спасать компанию предполагается «рыночными» методами.

Как сообщалось ранее, власти Италии рассматривают два варианта решения проблемы государственной авиакомпании. Один вариант — формирование консорциума инвесторов, однако реализовать это не удается уже больше года. Второй — направление комиссаров с особыми полномочиями для нормализации ситуации и дальнейшей продажи части акций.

Читайте также: Власти Италии займут государственной авиакомпании ещё 450 млн евро