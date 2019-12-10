Мехико, , 23:14 — REGNUM В Мехико состоялось подписание нового трехстороннего соглашения о торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), 10 декабря передает агентство Reuters.

От Мексики в церемонии участвовал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Канаду представляла вице-премьер Христя Фриланд, США — торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Переговоры по соглашению USMCA, которое принимается взамен НАФТА, длились более двух лет. Соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом США.

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