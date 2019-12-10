Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Окончательного решения о введении пошлин на аргентинскую и бразильскую сталь ещё не принято в Соединённых Штатах, сообщает 10 декабря Bloomberg.

Комментируя объявление, сделанное ранее американским президентом Дональдом Трампом о введении пошлин, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу отметил, что окончательного решения ещё нет.

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Напомним, Трамп заявил, что вводит пошлины на сталь для Аргентины и Бразилии, которые целенаправленно девальвируют свою нацвалюту. Бразильские власти опровергли эти обвинения.

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