Москва, , 22:40 — REGNUM В Торгово-промышленной палате России завершился I этап конкурса «Оценка регулирующего воздействия (ОРВ): лучшие практики торгово-промышленных палат России» по итогам 2019 года.

Участие в конкурсе приняли 23 территориальные палаты, которые представили свою работу в рамках реализации специального проекта «Оценка регулирующего воздействия: продвижение экспертного потенциала системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации». О результатах конкурса и актуальности проводимой работы по оценке нормативно-правовых актов со стороны бизнеса рассказал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

Он отметил, что торгово-промышленная палата России не первый год проводит конкурс среди территориальных палат по определению лучших практик и экспертов в рамках реализации оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.

В 2019 году конкурс проводился по трём номинациям. В номинации «ОРВ с участием системы ТПП РФ» определялась степень влияния замечаний и предложений ТПП на прохождение проекта НПА регионального, муниципального уровней через процедуру ОРВ.

«Весьма важный показатель: степень влияния замечаний и предложений ТПП на прохождение проекта НПА федерального уровня через процедуру ОРВ и их учёт при подготовке итоговой версии федерального проекта определялся в номинации «Вклад в историю успеха федерального уровня». Причём инструментом по определению конкретного вклада в федеральные законопроекты и нормативно-правовые акты, в том числе, послужил дайджест ОРВ за 9 месяцев 2019 года, куда вошли лучшие практики системы ТПП РФ.

«Активный участник проекта ОРВ» — номинация конкурса, где в качестве участников ОРВ определялись лучшие территориальные палаты. Критериями оценки стали: наличие раздела «ОРВ» на сайте территориальной палаты, содержательность размещённых в разделе материалов, обеспечение актуальности и оперативности информации о реализации проекта ОРВ на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также доступность информации для широкой аудитории», — пояснил Дмитрий Курочкин.

Для участия в конкурсе свои проекты прислали 23 территориальных ТПП.

«Мы благодарим всех участников конкурса и отдельно поздравляем его победителей: В номинации «Вклад в историю успеха федерального уровня» Союз «Приморская торгово-промышленная палата», в номинации «ОРВ с участием системы ТПП РФ» Союз «Забайкальская торгово-промышленная палата», в номинации «Активный участник проекта ОРВ» Союз «Курская торгово-промышленная палата» и Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области». Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин

Всех победителей ожидает финансовое поощрение и награждение дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за подписью президента ТПП РФ Сергея Катырина.

II этап конкурса «ОРВ: лучшие практики торгово-промышленных палат России» пройдёт в феврале 2020 года и будет направлен на определение лучших экспертов по реализации ОРВ через составление рейтинга «ТОП 10 экспертов ОРВ 2019». Рейтинг составляется по основным характеристикам участия в ОРВ: активность, заинтересованность, инициативность, эффективность и результативность направляемых экспертом замечаний и предложений по рассматриваемым законопроектам.

«Данная практика ТПП РФ реализуется впервые, цель одна — отметить персональное участие каждого из экспертов, так как любой проект реализуется конкретными людьми. Это особенно относится к столь сложному и значимому федеральному проекту как ОРВ, требующему серьёзной экспертной поддержки.

На сегодняшний день ТПП РФ под своим брендом формирует уникальное экспертное сообщество по всем направлениям предпринимательской деятельности, осуществляемой в Российской Федерации.

В структуре территориальных палат на сегодняшний день работают более 1 000 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований. В составах 24 Комитетов и 6 Советов ТПП РФ свою работу осуществляет около 1 000 экспертов самого высокого профессионального уровня, представляющих собой элиту экспертного сообщества России, что является неоспоримым конкурентным преимуществом палаты.