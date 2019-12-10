Москва, 10 декабря 2019, 22:40 — REGNUM В Торгово-промышленной палате России завершился I этап конкурса «Оценка регулирующего воздействия (ОРВ): лучшие практики торгово-промышленных палат России» по итогам 2019 года.

Участие в конкурсе приняли 23 территориальные палаты, которые представили свою работу в рамках реализации специального проекта «Оценка регулирующего воздействия: продвижение экспертного потенциала системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации». О результатах конкурса и актуальности проводимой работы по оценке нормативно-правовых актов со стороны бизнеса рассказал вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

Он отметил, что торгово-промышленная палата России не первый год проводит конкурс среди территориальных палат по определению лучших практик и экспертов в рамках реализации оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.

В 2019 году конкурс проводился по трём номинациям. В номинации «ОРВ с участием системы ТПП РФ» определялась степень влияния замечаний и предложений ТПП на прохождение проекта НПА регионального, муниципального уровней через процедуру ОРВ.

«Весьма важный показатель: степень влияния замечаний и предложений ТПП на прохождение проекта НПА федерального уровня через процедуру ОРВ и их учёт при подготовке итоговой версии федерального проекта определялся в номинации «Вклад в историю успеха федерального уровня». Причём инструментом по определению конкретного вклада в федеральные законопроекты и нормативно-правовые акты, в том числе, послужил дайджест ОРВ за 9 месяцев 2019 года, куда вошли лучшие практики системы ТПП РФ.

«Активный участник проекта ОРВ» — номинация конкурса, где в качестве участников ОРВ определялись лучшие территориальные палаты. Критериями оценки стали: наличие раздела «ОРВ» на сайте территориальной палаты, содержательность размещённых в разделе материалов, обеспечение актуальности и оперативности информации о реализации проекта ОРВ на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также доступность информации для широкой аудитории», — пояснил Дмитрий Курочкин.

Для участия в конкурсе свои проекты прислали 23 территориальных ТПП.

«Мы благодарим всех участников конкурса и отдельно поздравляем его победителей: В номинации «Вклад в историю успеха федерального уровня» Союз «Приморская торгово-промышленная палата», в номинации «ОРВ с участием системы ТПП РФ» Союз «Забайкальская торгово-промышленная палата», в номинации «Активный участник проекта ОРВ» Союз «Курская торгово-промышленная палата» и Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области».
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин

Всех победителей ожидает финансовое поощрение и награждение дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за подписью президента ТПП РФ Сергея Катырина.

II этап конкурса «ОРВ: лучшие практики торгово-промышленных палат России» пройдёт в феврале 2020 года и будет направлен на определение лучших экспертов по реализации ОРВ через составление рейтинга «ТОП 10 экспертов ОРВ 2019». Рейтинг составляется по основным характеристикам участия в ОРВ: активность, заинтересованность, инициативность, эффективность и результативность направляемых экспертом замечаний и предложений по рассматриваемым законопроектам.

«Данная практика ТПП РФ реализуется впервые, цель одна — отметить персональное участие каждого из экспертов, так как любой проект реализуется конкретными людьми. Это особенно относится к столь сложному и значимому федеральному проекту как ОРВ, требующему серьёзной экспертной поддержки.
На сегодняшний день ТПП РФ под своим брендом формирует уникальное экспертное сообщество по всем направлениям предпринимательской деятельности, осуществляемой в Российской Федерации.
В структуре территориальных палат на сегодняшний день работают более 1 000 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований. В составах 24 Комитетов и 6 Советов ТПП РФ свою работу осуществляет около 1 000 экспертов самого высокого профессионального уровня, представляющих собой элиту экспертного сообщества России, что является неоспоримым конкурентным преимуществом палаты.
Экспертное сообщество системы ТПП РФ активно привлекается по направлению ОРВ, которое реализуется нами при активной поддержке министерства экономического развития РФ».
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин