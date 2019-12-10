Архангельск, , 22:27 — REGNUM Льготный тариф в сфере обращения с ТКО может быть установлен для всех жителей Архангельской области. Соответствующий законопроект, как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, областные депутаты рассмотрят на декабрьской сессии.

Внесенный правительством законопроект предполагает установить льготный тариф в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для населения, при этом позволяет обеспечить экономическую состоятельность регионального оператора по обращению с ТКО.

«Помимо ранее разработанных льгот для отдельных категорий населения Архангельской области, внесенным законопроектом предусмотрена прямая бюджетная поддержка, что позволит сделать тариф меньше для всех без исключения жителей области», — подчеркнули в правительстве.

При этом тариф на вывоз ТКО будет сопоставим с тарифами, установленными в ряде соседних регионов с близкими к Архангельской области географическими и климатическими особенностями — в Республике Коми, Вологодской, Кировской и Мурманской областях.

В частности, тариф, установленный для жителей сельской труднодоступной местности, является одним из самых минимальных среди регионов Северо-Западного федерального округа: прогнозная оценка ежемесячной платы — 52 рубля.

Размер тарифа будет разным — в зависимости от категории населенного пункта и вида домохозяйства.

В качестве примера в правительстве привели «горячую точку» мусорной реформы — поселок Урдома. Тариф для жителей ближайшего к скандально известной станции Шиес населенного пункта составит от 63 до 73 рублей вместо 180 рублей с человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с нового года Архангельская область переходит на новую систему обращения с ТКО. В ноябре этого года в регионе был определен новый «мусорный» оператор — компания «Экоинтегратор». Прежний оператор — «Экоцентр» — расторг с регионом контракт минувшим летом, после череды скандалов, связанных со строительством полигонов.