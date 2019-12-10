Рим, , 22:15 — REGNUM За последние 10 лет экстремальные погодные явления нанесли сельскому хозяйству Италии ущерб на общую сумму в 14 млрд евро, сообщили во вторник, 10 декабря, в национальной ассоциации сельхозпроизводителей.

Только в 2019 году власти 16 (из 21) регионов страны призывали национальное правительство ввести режим ЧП и соответствующим образом компенсировать нанесенный непогодой ущерб.

Однако в период с 2013 по 2019 год власти Италии выделили менее 10% от той суммы (11 млрд евро), которую рассчитывали получить в регионах, отметили также в ассоциации.